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В Днепре во многоэтажке произошел взрыв, пострадала сотрудница полиции (фото, видео)

В Днепре во многоэтажке произошел взрыв, пострадала сотрудница полиции (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 14:09 214

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В воскресенье, 24 декабря, в 9-этажке Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции.

Об этом сообщает местное издание Информатор.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру, и сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью.

Полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями.

Взрывной волной во всем подъезде выбило окна.

Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится, пока неизвестно.

Напомним, суд в Запорожье решил закрыть резонансное «дело пономарей» о взрыве в Свято-Покровском храме в 2010 году.

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