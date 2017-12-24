В Словакии микроавтобус с украинцами попал в аварию

23 декабря, в субботу, в Словакии попал в аварию микроавтобус с украинцами.

Об сообщает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.

В частности, столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis.

«В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести», — пишет издание.

По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Suzuki Ignis.

Напомним, ранее на Буковине, перевернулась фура, которая перевозила одежду.