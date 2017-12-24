В Словакии микроавтобус с украинцами попал в аварию
23 декабря, в субботу, в Словакии попал в аварию микроавтобус с украинцами.
Об сообщает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.
В частности, столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Suzuki Ignis.
«В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести», — пишет издание.
По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Suzuki Ignis.
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