Уникальные монастыри в Румынии с наружными фресками накануне Рождества посещают туристы со всего мира

Эти изумительной красоты монастыри XV—XVI вв. еков с красочными фресками (не только внутри, но и снаружи) охраняются ЮНЕСКО. Время оказалось не властно над чудом, которое кажется нерукотворным. До сих пор не разгадан состав краски, которой не страшны ни дождь, ни снег, ни мороз, ни зной.

Фрески созданы по библейским мотивам. Здесь можно увидеть сцены из жизни Иисуса Христа, святых и пророков. Кажется, что перед тобой страницы из открытой книги. И предназначалась эта иллюстрированная Библия прежде всего для тех, кто не умел читать.

Самые известные монастыри — Воронец, в росписи которого доминируют лазурные цвета и который сравнивают с Сикстинской капеллой в Ватикане, Сучевица и Молдовица.

Лишь одна из стен монастыря Сучевица почему-то не расписана. Согласно легенде, художник, приступивший к работе, упал с лесов и разбился насмерть. Больше никто из его коллег браться за роспись поэтому не решился.

Захватывает дух не только внешняя роспись монастырей, но и внутреннее убранство. Все стены украшены фресками, от которых нельзя оторвать взгляд.

Фото автора

Румынские монастыри считаются неразгаданной тайной Европы