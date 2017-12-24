Уникальные монастыри в Румынии с наружными фресками накануне Рождества посещают туристы со всего мира
Эти изумительной красоты монастыри
Фрески созданы по библейским мотивам. Здесь можно увидеть сцены из жизни Иисуса Христа, святых и пророков. Кажется, что перед тобой страницы из открытой книги. И предназначалась эта иллюстрированная Библия прежде всего для тех, кто не умел читать.
Самые известные монастыри — Воронец, в росписи которого доминируют лазурные цвета и который сравнивают с Сикстинской капеллой в Ватикане, Сучевица и Молдовица.
Лишь одна из стен монастыря Сучевица почему-то не расписана. Согласно легенде, художник, приступивший к работе, упал с лесов и разбился насмерть. Больше никто из его коллег браться за роспись поэтому не решился.
Захватывает дух не только внешняя роспись монастырей, но и внутреннее убранство. Все стены украшены фресками, от которых нельзя оторвать взгляд.
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Румынские монастыри считаются неразгаданной тайной Европы
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