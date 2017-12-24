Почему курс биткойна рухнул с 20 до 12 тысяч гривен и продолжает падать

После стремительно взлета на прошлой неделе, курс биткойна столь же стремительно обвалился. Если в прошлое воскресенье за него давали 20 тысяч долларов, то сегодня всего 12 тысяч. Столь резкие скачки курса подтверждают опасения многих экспертов о крайней нестабильности киптовалют, что делает долгосрочные инвестиции в них очень рискованными.

Одной из причин нынешнего обвала эксперты называют банкротство южнокорейская криптовалютной биржа Youbit, случившееся после мощной кибератаки. В результате взлома, хакеры выкрали 17% всех активов биржи. Администрация биржи заявила, что постарается компенсировать убытки за счет страховки, тем нге менее признала свое банкротсво. Любопытно, что эту биржу взламали уже второй раз за год. Прошлая хакерская атака произошла в апреле. Тогда похитили около 4 тыс. биткойнов. Также стоит напомнить, что недавно США обвинили КНДР в беспрецедентной кибератаке, убытки от которой исчисляются миллиардами долларов.

Однако, гораздо больший удар по репутации биткойна могли нанести европейские банкиры. В частности, член совета директоров Бундесбанка Карл-Людвиг Тиле заявил, что появления официальной цифровой валюты в странах Еврозоны не предвидится. Также он предупредил о сильных рисках инвестиций в биткойн и другие криптовалюты.

«Быстрый рост цены также несет с собой риск быстрых потерь. Биткойн показывает колебания цен не только по сравнению с евро. Поэтому он не подходит для хранения сбережений. А дорогая и неэффективная система на основе технологии блокчейн непригодна для платежей», — заявил ч Карл-Людвиг Тиле.

А тем временем, Национальный банк Украины признал, что в ближайшее время в нашей стране может появиться электронная национальная валюта е-гривня.

Для ее функционирования будет использована технология блокчейн, на которой основан биткойн.