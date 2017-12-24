В Киеве проходит акция «Кофе на Майдане»

В Киеве на Майдане Незалежности собрались участники акции «Кофе на Майдане».

Об этом сообщает Украинская правда.

Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

На акции присутствуют несколько сотен человек, включая военных АТО. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.

«На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени, настоящих участников войны с восточным соседом! С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты „Рошен“! Цель, показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца», — написал на странице события в соцсети Facebook украинский военный, участник АТО Алексей Петров.

Напомним, ранее 17 декабря, в Киеве проходила акция сторонников лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили «Марш за импичмент».