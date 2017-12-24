В Киеве рухнула стена между домами (фото)

В Киеве, в Голосеевском районе, обвалилась стена между домами и повредила два автомобиля, жертв нет.

Об этом сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала 112 Украина.

«Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14Б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод», — сказала она.

В результате повреждения газопровода пожара не было. На месте работают спасатели и районная администрация.

Напомним, 9 ноября, в Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Очевидцы сообщают, что рухнула стена с девятого по первый этаж.