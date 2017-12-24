От принца аль-Валида бин Талала власти Саудовской Аравии потребовали за свободу 6 млрд долл.
От принца аль-Валида бин Талала, который был задержан по делу о коррупции, власти Саудовской Аравии требуют 6 млрд долл.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
Аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается заплатить указанную сумму. Вместе с этим он заявил, что готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., но при условии, что продолжит ее возглавлять.
Напомним, ранее в Саудовской Аравии был создан антикорррупционный комитет во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
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