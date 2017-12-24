Алексея Навального выдвинули в президенты

В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

«За» высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было, пишет «Радио Свобода».

Сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей — женой и детьми, и заявил: «Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы».

«Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!», — заявил политик.

В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Навальный требует признать «незаконными действия и бездействие» президента.