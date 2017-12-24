﻿

USD 27.95
RSS
Алексея Навального выдвинули в президенты

Алексея Навального выдвинули в президенты

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 18:49 181

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

«За» высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было, пишет «Радио Свобода».

Сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей — женой и детьми, и заявил: «Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы».

«Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!», — заявил политик.

В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административный иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Навальный требует признать «незаконными действия и бездействие» президента.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии