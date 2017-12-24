Умер украинский ведущий
24 декабря на 43-м году жизни умер ведущий радио «Люкс ФМ» Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа.
Об этом сообщил программный директор ТРК «Люкс» Михаил Безпалько на своей странице в Twitter.
«Сьогодні помер наш Олег Мосесов (в ефірі Олег Середа)», — написал он.
Олег Мосесов был профессиональным диджеем с многолетним опытом работы.
У мужчины осталась жена и трое несовершеннолетних сыновей.
Напомним, в возрасте 40 лет в Лос-Анджелесе скоропостижно скончался Джордан Фелдштейн, который в течение многих лет был музыкальным менеджером популярной американской группы Maroon 5. Причиной смерти стал сердечный приступ.
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