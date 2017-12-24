В США при посадке разбился самолет
В воскресенье, 24 декабря, в штате Флорида (США) разбился двухмоторный самолет, четыре человека погибли.
Об этом сообщает телеканал WFLA.
Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.
Точная причина крушения пока не известна. Но в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.
Напомним, ранее 24 декабря, самый большой в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый тестовый полет. Он вылетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.38 по местному времени (03.38 по киевскому времени), провел в воздухе 64 минуты и благополучно вернулся обратно. Максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. AG600 сопровождался другим самолетом, в котором находилась команда технических сотрудников.
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