Швейцария планирует провести референдум по отношению к ЕС

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, в результате которого граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом сообщает издание Blick.

«Двухстороннее сотрудничество — это важно. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. В таком случае фундаментальный референдум был бы полезным», — рассказала Лойтхард.

По словам президента, Европейский Союз создает «рамочные» соглашения и договоренности, а Швейцария по таким правилам играть не хочет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал референдумы о членстве в ЕС и НАТО.