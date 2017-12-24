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Швейцария планирует провести референдум по отношению к ЕС

Швейцария планирует провести референдум по отношению к ЕС

Инф. «ФАКТОВ»

24.12.2017 21:18 101

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Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, в результате которого граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом сообщает издание Blick.

«Двухстороннее сотрудничество — это важно. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. В таком случае фундаментальный референдум был бы полезным», — рассказала Лойтхард.

По словам президента, Европейский Союз создает «рамочные» соглашения и договоренности, а Швейцария по таким правилам играть не хочет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал референдумы о членстве в ЕС и НАТО.

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