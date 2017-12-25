Аброськин высмеял итоги работы "правоохранительной системы" бандитской "ДНР" (документ)

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин прокомментировал внутреннюю уголовную «статистику» несуществующего государства «ДНР» за 11 месяцев 2017 года.

Из опубликованной «статистики» следует, что уровень раскрываемости преступлений в «ДНР» составляет 61%, в т. ч. убийств — 64%. Кроме того, оккупанты хвалятся, что так называемый «Верховный Суд» ДНР рассмотрел 5609 дел (88% дел, принятых к «производству»), а военно-полевые суды — 139 дел (87%).

«Какие-то «чиновники» еще обобщают цифры о «раскрываемости 60% преступлений, фейковые «суды» с «трибуналами» и другим сбродом рассматривают дела непонятно по каким законам. При возвращении захваченных территорий нам еще долго придется разбираться с этим мусором, чтобы освободить невиновных и привлечь к ответственности этих «судо-судей» и реальных преступников», — оценил «достижения» бандитской групировки Аброськин в своем Facebook.

Скрин «отчета"/Facebook Вячеслава Аброськина.

Ранее стало известно, что в «ДНР» начали действовать «законы военного времени».