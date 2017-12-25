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Боевик «ДНР»

Аброськин высмеял итоги работы "правоохранительной системы" бандитской "ДНР" (документ)

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 10:44 365

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Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин прокомментировал внутреннюю уголовную «статистику» несуществующего государства «ДНР» за 11 месяцев 2017 года.

Из опубликованной «статистики» следует, что уровень раскрываемости преступлений в «ДНР» составляет 61%, в т. ч. убийств — 64%. Кроме того, оккупанты хвалятся, что так называемый «Верховный Суд» ДНР рассмотрел 5609 дел (88% дел, принятых к «производству»), а военно-полевые суды — 139 дел (87%).

«Какие-то «чиновники» еще обобщают цифры о «раскрываемости 60% преступлений, фейковые «суды» с «трибуналами» и другим сбродом рассматривают дела непонятно по каким законам. При возвращении захваченных территорий нам еще долго придется разбираться с этим мусором, чтобы освободить невиновных и привлечь к ответственности этих «судо-судей» и реальных преступников», — оценил «достижения» бандитской групировки Аброськин в своем Facebook.

Скрин «отчета"/Facebook Вячеслава Аброськина.

Ранее стало известно, что в «ДНР» начали действовать «законы военного времени».

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