Американка получила счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов (фото)
Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански была потрясена до глубины души, получив счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов ($ 284,460,000,000). «Мои глаза чуть не выскочили из орбит. Это что — так поднялись тарифы… Если не ошибаюсь, эта сумма превышает наш национальный долг», — прокомментировала миссис Хоромански, опубликовав скан счета в соцсети «Фейсбук». Она также сказала, что поначалу предположила, что виной всему рождественские гирлянды, которыми она недавно украсила свой дом. «Может, мы их как-то не так подключили?», засомневалась она.
Американка также отметила, что со стороны поставщика электричества было очень любезно предложить отстрочку платежа до 22 ноября 2018 года. Их пока удовлетворил бы первый взнос — всего 28 тысяч долларов. «Что же, если я распродам все свое имущество, то, может, лет через сто я бы и и заплачу», — отметила 58-летняя Мэри.
Хоромански пожаловалась своему сыну и тот обратился в энергетическую компанию Penelec. Там признали ошибку и снизили сумму до 284,46 долларов.
«Мы ценим готовность клиента связаться с нами и обсудить ошибку», — заявил представитель компании Марк Дурбин.
Мэри Хоромански говорит, что присланный ей счет заставил ее пересмотреть свою просьбу к сыну о рождественском подарке в этом году. «Я сказала ему, что хочу монитор сердечной деятельности», — говорит женщина, едва не получившая инфаркт.
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