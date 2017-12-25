Обмен удерживаемых в ОРДЛО украинцев назначен на 27 декабря (обновлено)

Подтверждено, что долго готовившийся обмен удерживаемых в ОРДЛО украинских граждан состоится в среду, 27 декабря.

«27 декабря состоится освобождение заложников. Как и говорила украинская сторона — до новогодних и рождественских праздников. Мы стремились сделать это раньше, до 24 декабря, но счастливы, что есть подтверждение даты до нового года. Мы — полностью готовы. Дай Бог, чтобы не сорвалось и чтобы все стороны выполнили все предыдущие договоренности», — прокомментировала народный депутат, украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, 27 декабря состоится освобождение 74 украинцев. Украинская сторона, в свою очередь, в рамках процедуры обмена передаст 306 лиц — тех, кого позволяет украинское законодательство.

«Украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад, СБУ, ГПУ, Минская группа все для этого сделали… Мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что наконец сняты все проблемные вопросы, которые откладывали процесс освобождения… Только что был разговор с президентом Петром Порошенко. Он отмечает, что украинская сторона готова к освобождению и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что другая сторона наконец дала добро. Президент также дал поручение работать дальше, чтобы освободить всех, кто еще остается в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ», — добавила Геращенко.

Предполагается, что если первый этап обмена завершится удачно, то будет и второй этап, поскольку согласно официальной информации, в плену на оккупированной территории пребывают 168 человек.