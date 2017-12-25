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пункт пропуска медика-шегини

Очереди из автомобилей на западной границе Украины ликвидированы

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 11:40 161

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На утро 25 декабря все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Словакией работают в штатном режиме, скопления транспортных средств не наблюдается. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. О том же свидетельствуют веб-камеры в пунктах пропуска.

Напомним, накануне Рождества 25 декабря в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться автомобильные очереди. Особенно большими заторы были на границе с Польшей и Словакией. Как объясняют пограничники, причин было две. Во-первых, много граждан Украины, работающих, учащихся за границей, стремились попасть домой на праздники. Во-вторых, сыграли свою роль сложные погодные условия.

Сейчас уже созданы условия для максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Пограничники просят в пунктах пропуска быть организованными, не создавать предпосылок для нарушения законодательства, не пытаться объехать других участников движения.

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