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На месте инцидента

В Харькове взорвали авто одного из руководителей полиции (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 12:20 419

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В Харькове рано утром прогремел взрыв во дворе многоэтажного дома. Объектом подрыва стал автомобиль Dodge, принадлежащий бывшему заместителю начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Николаю Черемухину. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что под внедорожником были закреплены четыре гранаты, однако одна из них (размещенная под передним колесом) по каким-то причинам сдетонировала раньше времени, остальные три гранаты не взорвались. В результате взрыва никто не пострадал, однако осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.

«Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени», — сказал источник агентства.

В настоящее время Черемухин возглавляет отдел оперативных разработок в восточном регионе.

Напомним, в Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции.

Фото NewsRoom.kh.ua

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