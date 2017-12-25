В Харькове взорвали авто одного из руководителей полиции (фото)
В Харькове рано утром прогремел взрыв во дворе многоэтажного дома. Объектом подрыва стал автомобиль Dodge, принадлежащий бывшему заместителю начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Николаю Черемухину. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что под внедорожником были закреплены четыре гранаты, однако одна из них (размещенная под передним колесом) по каким-то причинам сдетонировала раньше времени, остальные три гранаты не взорвались. В результате взрыва никто не пострадал, однако осколки повредили ворота в гараж и семь соседних автомобилей.
«Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начале движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени», — сказал источник агентства.
В настоящее время Черемухин возглавляет отдел оперативных разработок в восточном регионе.
Напомним, в Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции.
Фото NewsRoom.kh.ua
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