На Майдане собирается митинг за справедливый суд для убийц журналиста Веремия

25 декабря в 14.00 возле стелы на площади Независимости собирается митинг с требованием справедливого суда над причастными к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Веремий погиб 19 февраля 2014 года в период обострившихся противостояний на Майдане. Вооруженные «титушки» жестоко избили журналиста и выстрелили в него. Ранение оказалось смертельным.

«Мы собираемся с четким требованием правосудия в отношении руководителя „титушек“ Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты „Вести“ Вячеслава Веремия. Там и обсудим дальнейший план действий», — рассказал инициатор акции Маси Найем в Facebook.

Руководитель «титушек» Юрий Крысин был приговорен Шевченковским районным судом Киева к условному сроку. В суде Крысин признал вину в инкриминируемых ему преступлениях — в хулиганстве и нанесении телесных повреждений, но отрицал, что умышленно убил Веремия. В итоге суд вынес вердикт: четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Адвокат матери убитого журналиста Виталий Титыч сообщил «ФАКТАМ», что будет оспаривать приговор Крысину. Адвокат признается: для него такой приговор не стал неожиданностью.