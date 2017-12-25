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На месте обвала

Стало известно, когда восстановят подачу газа в центре Киева, где накануне упала кирпичная стена

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 12:43 76

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Газ в домах по улице Антоновича, расположенных в непосредственной близости от дома 14Б, где накануне обрушилась кирпичная стена, смогут подать газ во вторник, 26 декабря. Также власти Киева анонсировали намерение возместить ущерб владельцам поврежденных авто, заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире телеканала «112 Украина».

«С отоплением все в полном порядке, с подачей газа — в доме по адресу на Антоновича, 14Б проблемы с газом, до вторника „Киевгаз“ восстановит газ, остальные три дома будут подключены. Работы со вчерашнего дня начались и сегодня они будут закончены», — сказал чиновник.

По его словам, упавшая стена была еще царских времен, сверху на ней находилась газовая труба.

В понедельник состоится заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая должна установить причины обрушения стены.

Напомним, 24 декабря в Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля.

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