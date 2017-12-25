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софийская площадь

Синоптики озвучили новый прогноз на новогоднюю ночь

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 12:58 1004

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Новогодняя ночь, по предварительным прогнозам, обойдется без осадков и без сильных морозов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Согласно прогнозам, в ночь на 1 января в Украине ожидается от +2° до -2°, днем 1 января предполагается 0…+5°. Осадки возможны в Ривненской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области — там возможен небольшой дождь с мокрым снегом.

В Киеве в ночь на 1 января ожидается 0.-2°, днем 0…+2°, без существенных осадков.

Напомним, ранее в Украинском научно-исследовательском институте НАН Украины прогнозировали, что в Новый год ожидается кратковременное потепление — температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 0.

Фото FolkUkraine/Facebook

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