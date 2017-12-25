Папа Римский упомянул Украину в своем рождественском послании
В Ватикане Папа Римский Франциск сегодня обратился к верующим с балкона собора Святого Петра с рождественским посланием «Граду и миру» (Urbi et Orbi). Традиционно в своем послании понтифик призывал молиться за мир и помнить обо всех зонах конфликта на планете, где люди жаждут спокойствия и защищенности.
Говоря о горячих точках, Папа Римский упомянул Ближний Восток и войну в Сирии, Южный Судан и Конго, конфронтацию на Корейском полуострове, нуждающееся в диалоге население Венесуэлы.
Понтифик подчеркнул, что помнит о ситуации в Украине и молится за нее. «Мы видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия в результате конфликта в Украине и от его мрачных гуманитарных последствий. Мы молимся, чтобы Господь поскорее принес мир этой дорогой нам стране», — сказал он.
Напомним, по данным ООН, за период военной агрессии России на Донбассе (с 14 апреля 2014 года) по 15 ноября 2017 года было убито как минимум 2523 гражданских лица.
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