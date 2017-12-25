В Кропивницком рано утром сгорел торговый ряд из четырех магазинов (фото)
В Кропивницком на рассвете 25 декабря ночью сгорел ряд из четырех магазинов по улице Попова. Как сообщили в областном управлении ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.25, тушение заняло около 2 часов.
На место инцидента выезжали 6 единиц техники и 22 спасателя Первого Государственного пожарно-спасательного отряда города.
Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара устанавливают специалисты, однако местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что не исключается версия умышленного поджога.
Напомним, 19 декабря на Киевщине тушили пожар на нефтебазе, примыкающей к военной части.
Фото ГСЧС и gre4ka.info
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