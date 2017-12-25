На трассе Киев - Харьков микроавтобус не разминулся с грузовиком MAN, водитель погиб (фото)

Сегодня, 25 декабря, приблизительно в 5.20 возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской области на трассе Киев-Харьков микроавтобус Mercedes Benz Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

Как сообщили в отделе коммуникации областной полиции, в результате ДТП водитель микроавтобуса — 38-летний житель Сумской области, ехавший в сторону Харькова, умер в Чутовской центральной районной больнице. В реанимацию этого же лечебного учреждения с множественными телесными повреждениями была доставлена и 41-летняя пассажирка «Мерседеса».

Большегрузный автомобиль, следовавший в полтавском направлении, от удара частично съехал на обочину и перекрыл полосу движения, а микроавтобус слетел в кювет и остановился в поле нескольких метрах от трассы.



К сожалению, подробности трагедии «ФАКТАМ» не удалось разузнать. Ссылаясь на выходной, ДТП никто не комментирует ни в полиции, ни в больнице. Дескать, нет уполномоченных на это лиц. В официальном сообщении сказано лишь о том, что правоохранители устанавливают обстоятельства и причины автомобильной аварии. А по ее факту решается вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по ч.2 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями»). Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять автотранспортными средствами на срок до трех лет либо без такового.

Напомним, накануне на Донетчине из-за сложных погодных условий перевернулся автобус с 25 пассажирами, пострадал ребенок.

Фото ГУ НП в Полтавской области