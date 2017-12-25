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В Москве автобус сбил людей на лестнице подземного перехода (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

25.12.2017 14:30 416

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В понедельник, 25 декабря, в Москве пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход. Он сбил группу людей. Погибли по меньшей мере пять человек. Еще более десяти получили травмы.

Причины ДТП устанавливаются. Трагедия произошла возле станции метро «Славянский бульвар».

Автобус принадлежит Мострансавто — государственному унитарному предприятию пассажирского автомобильного транспорта Московской области.

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