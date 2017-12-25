"Местные выборы 24 декабря не полностью соответствовали закону" - наблюдатели "Опоры"
Комплекс проблем, зафиксированных на первых местных выборах 24 декабря 2017, не позволяет утверждать, что они в полной мере соответствовали общепризнанным стандартам выборов и национальному законодательству. С таким заявлением выступила организация «Опора», чьи наблюдатели следили за ходом голосования.
Наблюдатели признают, что в течение дня голосования не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы исказить результаты волеизъявления. Проблемы и инциденты на выборах были результатом неподготовленности и недостаточной компетентности членов комиссий.
Как отмечают наблюдатели, участились случаи выявления неточностей в списках избирателей (Одесская, Николаевская, Полтавская область). Регулярно фиксировались случаи, когда на участки приходят следить за ходом выборов посторонние лица (представители партий, депутаты).
Нарушения запрета на предвыборную агитацию в день тишины и в день голосования наиболее часто выявлялись в Днепропетровской и Полтавской областях. Периодически к наблюдателям поступала информация о попытках подкупа избирателей (в частности в Черновицкой, Черниговской областях), однако не удалось обнаружить подтверждения этих сведений.
«Опора» требует полноценной избирательной реформы в Украине, гарантирующей наказание за нарушение законодательства о выборах.
Напомним, голосование 24 декабря проходило в 17 регионах страны на 391 участковой избирательной комиссии в пределах 51 территориального округа. В полицию поступило 73 сообщения о нарушениях.
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