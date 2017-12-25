С 27 декабря на границе с РФ начнут тестировать систему биометрического контроля иностранцев

Система биометрического контроля на границе Украины с Россией заработает полноценно с 1 января, а с 27 декабря систему мобильных комплексов с биометрическим контролем будут использовать в тестовом режиме. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января», — цитирует Слободяна 112 Украина.

Мобильные комплексы будут менять дислокацию, перемещаясь туда, где в них больше потребность — в пункты пропуска с плотным трафиком. Среди таких пунктов — «Гоптовка» в Харьковской области, «Бачевск» в Сумской.

Слободян обещает, что к 1 января пограничники будут на 100% готовы к полноценному запуску системы биометрического контроля.

Напомним, новая система биометрического контроля была анонсирована еще в сентябре. Система коснется граждан из государств «зоны риска» (71 страны) и призвана стать заслоном для попадания в Украину сомнительных лиц.