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одесская нарушительница

Мэр Одессы извинился за пьяную брань своей подчиненной и пообещал "кадровые решения"

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

25.12.2017 15:29 568

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Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов извинился перед патрульными полицейскими за поведение своей нетрезвой подчиненной и пообещал принять кадровое решение. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

«В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла», — написал Труханов. Он добавил, что подобное поведение является недопустимым для работника местного самоуправления.

«Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время», — добавил мэр.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе выпившая чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как правоохранители остановили машину за нарушение правил дорожного движения.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, в «горе-водительнице» узнали 34-летнюю заместительницу начальника управления админуслуг горсовета. По информации Головчука, авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110−120 км/час, проезжая на красный сигнал светофора.

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