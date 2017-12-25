Мэр Одессы извинился за пьяную брань своей подчиненной и пообещал "кадровые решения"

Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов извинился перед патрульными полицейскими за поведение своей нетрезвой подчиненной и пообещал принять кадровое решение. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.

«В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла», — написал Труханов. Он добавил, что подобное поведение является недопустимым для работника местного самоуправления.

«Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время», — добавил мэр.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе выпившая чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как правоохранители остановили машину за нарушение правил дорожного движения.

По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, в «горе-водительнице» узнали 34-летнюю заместительницу начальника управления админуслуг горсовета. По информации Головчука, авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110−120 км/час, проезжая на красный сигнал светофора.