Меган Маркл впервые появилась на публике вместе со всей королевской семьей (фото)

В понедельник, 25 декабря, невеста принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике вместе со всей королевской семьей. Произошло это в Сандрингеме, где Елизавета II, по традиции, собрала всех своих близких родственников праздновать Рождество.

В первой половине дня члены королевской семьи пришли в церковь Святой Марии Магдалены. Почти все отправились туда пешком, и только Ее Величество приехала на машине.

По всей видимости, Елизавета II задержалась и, не желая опаздывать, воспользовалась услугами шофера. Королева надела яркое оранжевое пальто и шляпку в тон.

И все же все внимание присутствующих было обращено на ее внуков и их очаровательных спутниц. Принц Уильям был в темно-синем пальто, белой сорочке и галстуке в мелкий горошек. Принц Гарри надел светло-серое полу-пальто, белую сорочку и серо-голубой галстук.

Герцогиня Кембриджская выбрала короткое пальто в шотландскую клетку с золотистыми пуговицами, черную меховую шапку и черные замшевые туфли. Пальто стоит 3 550 долларов. Оно из новой коллекции Miu Miu.

Меган Маркл была в длинном пальто песочного цвета и коричневых замшевых сапогах. На голове у невесты принца Гарри была кокетливая коричневая шляпка. Эксперты в области моды тут же определили, что пальто торговой марки Sentaler, в котором появилась мисс Маркл, стоит 1 320 долларов.

Мнения по поводу, кто выбрал лучший наряд для Рождества — Кейт или Меган, разошлись. Ряд газет с уверенностью поставили высший балл герцогине. Однако именно сегодня стало известно, что жена принца Уильяма потратила в 2017 году на покупку одежды для себя 119 тысяч фунтов (160 тысяч долларов). И это, как считают чопорные британцы, слишком много. Поэтому пальто мисс Маркл показалось им более удачным выбором.