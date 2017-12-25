Подрыв автомобиля в Харькове расследуют как покушение на жизнь правоохранителя

Полиция устанавливает обстоятельства подрыва автомобиля в центре Харькова. Взрывотехники пришли к выводу, что взрывное устройство (по предварительным данным — граната) было прикреплено к автомобилю. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное заключение. Об этом сообщает полиция Харьковщины.

Напомним, подрыв автомобиля случился на улице Культуры около восьми часов утра. Пострадавших нет. Незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Автомобиль, по предварительным данным, принадлежал бывшему заместителю начальника ГУ Национальной полиции в Харьковской области Николаю Черемухину. Сейчас Черемухин возглавляет отдел оперативных разработок в восточном регионе.