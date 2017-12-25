Херсонские полицейские задержали бандитов, отобравших у 87-летней бабушки 400 тысяч гривен

Дерзкое ограбление случилось в городе Новая Каховка на Херсонщине. Ночью два преступника в масках совершили налет на дом одинокой 87-летней местной жительницы. Достав оконные стекла, грабители влезли внутрь и, пригрозив женщине расправой, отняли все сбережения — более 400 тысяч наличных гривен.

- Над раскрытием этого резонансного преступления работал личный состав как Новокаховского отдела полиции, так и оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции. Во время подворного обхода этого района Новой Каховки мы получили информацию, что ту ночь на соседней улице простоял автомобиль, которого раньше тут не наблюдали, — рассказал заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Цап. — Наши полицейские установили владельца машины. Оказалось, что именно он и два его товарища причастны к совершению ограбления. Все подозреваемые — ранее судимые жители Каховского района в возрасте 35 и 37 лет. После совершения преступления злоумышленники приехали в Херсон, где потратили часть денег на покупки. А после этого отправились в Киев. На следующий день их задержали на трассе в Киевской области.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Задержанным грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили серийного преступника, придумавшего «авторскую» схему грабежей в лифтах.