Навального не допустили к выборам президента РФ
Российский оппозиционер Алексей Навальный не сможет побороться за пост президента РФ на выборах 2018 года. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказала ему в выдвижении кандидатом на этот пост.
Кроме того, как сообщает издание «Лента.ру», ЦИК РФ отказал в регистрации кандидатом в президенты журналисту Олегу Лурье, поскольку тот 4 года провел за решеткой и вышел на свободу лишь в 2011 году, а также предпринимателю Сергею Полонскому, так как инициативная группа, которая выдвинула его в президенты, состояла из менее 500 человек.
Напомним, 24 декабря в Москве и других городах России состоялись собрания инициативных групп, которые выдвинули Алексея Навального на пост президента РФ.
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