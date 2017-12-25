Украинские госпитали получили неожиданный рождественский подарок из Германии

Две украинские больницы, в которых лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе, получат неожиданный подарок на Рождество. Сделать его решили супруги из западногерманского города Герфорде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Гайке и Кай Польманн 23 года владели отелем, однако в споре с банком после проведения принудительного аукциона они лишились своей недвижимости. Однако вместо того, чтобы распродать мебель из гостиницы, они решили подарить ее украинским госпиталям.

«Мы прожили непростой для бизнеса год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, поэтому подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот за гостями будем скучать», — рассказал Хайке Польманн изданию Deutsche Welle.

В организации транспортировки помогало объединения Brückenschlag Ukraine («Наведение мостов с Украиной»). Сейчас грузовики уже везут в Украину 130 стульев, 60 столов, 50 коек и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. При этом элегантная мебель, приобретенные отелем в 1997 году, до сих пор находится в прекрасном состоянии.

«Это будет замечательный подарок под елку», — отметил представитель объединения Brückenschlag Ukraine Карл-Германн Крог.

Стоит отметить, что подарок супругов Польманн — не единственная акция помощи Украине от Германии к Рождеству. Ранее на Закарпатье отправили более тысячи рождественских подарков, которые собирали в Баварии и в других регионах страны.

Напомним, сегодня, 25 декабря, Папа Римский Франциск во время рождественского послания «Граду и миру» упомянул Украину, указав, что молится за нашу страну.