В Кремле не хотят говорить о возможности освобождения политзаключенных украинцев

Российские власти предпочитают не говорить о возможности освобождения украинских политзаключенных в рамках отмена «всех на всех».

В частности, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал это вопрос очень чувствительным, указав, что деталей пока лучше не разглашать.

«Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, когда Виктор Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и патриарху, он получил поддержку этой инициативы, и сейчас она прорабатывается и мы надеемся, что она будет реализована. Процесс настолько чувствителен, что лучше каких-то деталей не говорить», — отметил вон в беседе с журналистами.

Как сообщалось ранее, на 27 декабря запланирован обмен пленными между Украиной и террористическими «ДНР» и «ЛНР» по формуле «74 на 306».