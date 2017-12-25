Выпрыгнувший из окна 7-го этажа киевлянин отделался переломом

В Деснянском районе Киева сегодня рано утром 31-летний мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа и выжил.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, переросший в драку. Во время конфликта 39-летний мужчина схватил нож и набросился на своего собутыльника, нанеся тому рану в шею.

Последний, спасаясь от нападавшего, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 7 этаже. Жизнь мужчине спасло то, что он упал в снежный сугроб.

Придя в себя, пострадавший выбрался из сугроба и сам обратился к консьержу с просьбой вызвать медиков. Прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины перелом предплечья и резаные раны шеи.

Тем временем полиция наведалась к нападавшему, который на момент прибытия силовиков спокойно спал. Его задержали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение».

Напомним, в Запорожье 15-летняя школьница после ссоры со своим парнем прыгнула с 14 этажа и погибла.