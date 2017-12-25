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Зона АТО

День в зоне АТО выдался мирным и спокойным

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 19:04 61

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На протяжении сегодняшнего дня в зоне боевых действий на Донбассе не зафиксировано ни одного факта нарушения режима прекращения огня.

«Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются „минских договоренностей“», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что украинские военнослужащие выступают за обеспечение мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками, а также подтверждают приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.

Напомним, 24 декабря российско-оккупационные войска совершили 6 обстрелов позиций украинских военнослужащих, один наш воин получил ранение.

Фото: Антон КИРЕЕВ

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