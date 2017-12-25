Конфликт в ходе акции на Майдане: с протестного митинга выгнали руководителя газеты "Вести" (видео)

Несколько сотен человек сегодня, 25 декабря, собрались на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы выразить свой протест против мягкого, по их мнению, приговора одному из причастных к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Среди собравшихся были адвокаты семьи Вячеслава Веремия Виктория Дейнека и Евгения Закревская, адвокат семей Небесной сотни Роман Маселко, а также журналисты, правозащитники, активисты гражданских организаций.

Как заявил один из организаторов акции адвокат Маси Найем, приговор Юрию Крысину, причастному к убийству Веремия, является приговором судебной системе, «которую за четыре года никто не реформировал». По его мнению, мягкость приговора обусловлена тем, что его «крышуют» люди, до сих пор находящиеся у власти.

«Когда есть четкое доказательство, что он, Крысин, причастен к организаторам „титушек“ и к убийству Веремия, когда есть это в материалах дела, и при этом такой приговор, то я понимаю, что это кому-то выгодно. Поскольку я считаю, что судебная система не совсем независимая в нашей стране», — сказал он.

В свою очередь адвокат матери Веремия Виктория Дейнека заявила, что у защитников с самого начала судебного процесса складывалось впечатление, что Крысина «выводят из дела», то есть подводят все к наименьшему наказанию.

«Сначала ему квалифицировали соучастие в убийстве, но следствие переквалифицировало на хулиганство. Я хочу объяснить, что те следственные прокуроры, которые начинали это дело, я считаю, они помогали Крысину. Те, которые сегодня продолжают это дело и проводят следствие по другим производствам, где проходит Крысин, они по-другому мотивированы. Они действительно защищают интересы потерпевших и на самом деле пытаются все сделать для того, чтобы виновные были наказаны», — отметила она.

По ее словам, в январе следующего года защита подаст апелляцию на решение суда. При этом она указала, что не знает, когда жалоба на приговор будет рассмотрена, поскольку неизвестно, «что будет дальше с судебной реформой».

Следует отметить, что акция в целом прошла мирно, произошел лишь один конфликт с участием активиста движения С14 Евгения Карася и руководителя газеты «Вести» и «Страна.uа» Игоря Гужвы. Последний хотел присоединиться к протестующим, однако Карась, увидев Гужву, обвинил его в том, что тот защищал «титушек» во время Майдана, плюнул ему в лицо и посоветовал убираться с акции.

«Пришел на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки, начали кричать плеваться, пытались ударить, назвали сепаром, который был против Майдана», — прокомментировал инцидент Игорь Гужва.

Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд Киева приговорил Юрия Крысина, которого называют руководителем группы «титушек», убивших в феврале 2014 года журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия, к четырем года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.