Количество украинцев, попавших в плен к боевикам, выросло до 170 человек

Число украинцев, которые находятся в плену у боевиков террористических Донецкой и Луганской «народных республик», продолжает расти. По данным главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, которые он назвал на совещании у президента Украины, посвященном обмену пленными, количество незаконно удерживаемых граждан уже составляет 170 человек.

«На встрече Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру. Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают, что они их удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них те, чье установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря», — сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

При этом она отметила, что переговорщикам удалось решить вопрос с людьми, которые есть в списках обмена, но отказываются возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

«В последнюю минуту несколько десятков людей, которые находятся в списке тех, кто может быть обменян, согласно украинскому законодательству, для освобождения наших заложников, или категорически отказались переезжать на временно оккупированные территории, или у них уже закончился срок содержания под стражей в настоящее время. Это была та дискуссия, что вторая сторона требовала, чтобы всех привезли на линию столкновения, другие технические детали», — сказала Геращенко.

По ее словам, в этих дискуссиях был найден компромисс, поэтому данная ситуация не должна помешать обмену.

«В этих дискуссиях поставлена точка и найдены компромиссные позиции, и никакие технические детали не помешают освобождению», — заявила вице-спикер.

Как сообщалось ранее, на 27 декабря запланирован обмен пленными между Украиной и террористическими «ДНР» и «ЛНР» по формуле «74 на 306».

При этом ранее сообщалось, что боевики удерживают в плену 158 человек.