Боевики сорвали перемирие, обстреляв из минометов Павлополь

Недолго продержалось рождественское перемирие на линии разграничения на Донбассе. Около 19.00 террористы открыли огонь по позициям украинских военнослужащих в районе Павлополя Донецкой области, выпустив пять мин калибра 120 мм. Огонь велся из оккупированного населенного пункта Сосновское.

«Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня», — заявили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 декабря, до 18.00 на линии разграничения не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия.