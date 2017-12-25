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Обстрел из минометов

Боевики сорвали перемирие, обстреляв из минометов Павлополь

Инф. «ФАКТОВ»

25.12.2017 21:34 126

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Недолго продержалось рождественское перемирие на линии разграничения на Донбассе. Около 19.00 террористы открыли огонь по позициям украинских военнослужащих в районе Павлополя Донецкой области, выпустив пять мин калибра 120 мм. Огонь велся из оккупированного населенного пункта Сосновское.

«Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня», — заявили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 декабря, до 18.00 на линии разграничения не было зафиксировано ни одного случая нарушения перемирия.

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