Ломаченко назвали лучшим боксером 2017 года вне зависимости от категорий

Украинский боксер Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2017 вне зависимости от весовых категорий по версии авторитетного в мире бокса издания Fightnews.

Аргументируя свое решение, составители рейтинга указали на три более чем уверенные победы нашего соотечественника, которые он одержал на протяжении года.

Издание напоминает, как Ломаченко в апреле этого года досрочно победил чемпиона WBA в полулегком весе Джейсона Соса после девяти раундов противостояния. В августе ему понадобилось семь раундов, чтобы также досрочно одолеть Мигеля Марриагу. А в декабрьском поединке между двумя двукратными олимпийскими чемпионами Ломаченко доминировал в бою с Гильермо Ригондо, заставив высоко оцененного соперника признать свое поражение уже после шести раундов.

В рейтинге издания Fightnews Ломаченко опередил Теренса Кроуфорда и Срисакета Сор Рундвисай, которые одержали по две победы (2−0) в 2017 году.

Как ранее писали «ФАКТЫ», ранее Ломаченко признали лучшим боксером года по версии американского канала ESPN.