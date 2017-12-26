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ДТП в Вишневом

На Киевщине водитель, пытаясь скрыться от полиции, выехал на тротуар и сбил пешеходов (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 8:09 342

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В Вишневом Киевской области автомобиль, выехав на тротуар, сбил женщину с коляской и 11-летнюю девочку.

Инцидент произошел вечером 25 декабря. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, автомобиль с иностранными номерами, который остановился на светофоре, вызвал подозрение у патрульных. Когда те приблизились к машине, водитель нажал на газ.

Более того, увидев впереди служебный автомобиль государственной службы охраны, беглец, пытаясь скрыться от полицейских, выехал на тротуар, где и произошла трагедия.

Злоумышленников задержали. При этом полицейским пришлось спасать их от самосуда возмущенных граждан, ставших свидетелями преступления.

Водителя и пассажира авто доставили в изолятор временного содержания. Установлено, что оба они — граждане Грузии, которые уже неоднократно имели проблемы с законом. В частности, один из задержанных находится под следствием за многочисленные кражи барсеток.

Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины в момент аварии находились под влиянием тяжелых наркотиков.

Тем временем пострадавшая женщина с полуторагодовым ребенком госпитализированы. Медицинская помощь оказана и пострадавшей 11-летней девочке.

Как сообщалось ранее, 25 декабря в Полтавской области микроавтобус грузовым автомобилем MAN. Водитель Mercedes Sprinter погиб.

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