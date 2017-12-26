Германия предложила новую модель сотрудничества Украины и Евросоюза

Новые взаимоотношения с Украиной Европейский Союз может выстраивать по принципу сотрудничества с Великобританией, после ее выхода из состава ЕС. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», — сказал он в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe.

Он отметил, что ближайшие годы ни Украина, ни Турция не станут членами Евросоюза, поэтому необходимо думать «об альтернативных формах для более близкого сотрудничества».

Напомним, по итогам саммита «Восточного партнерства», который состоялся в конце ноября этого года, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у стран-участниц этой программы в обозримом будущем нет перспективы на вступление в Евросоюз.