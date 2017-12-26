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Биткойн

Почему биткойн вскоре может полностью обесцениться – мнение

Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

26.12.2017 14:24 170

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После стремительного взлета и не менее резкого падения в течении прошлой недели, стоимость самой популярной криптовалюты вновь стабилизировалась. Сегодня за один биткойн предлагают в среднем 15 тыс. долларов.

По мнению старшего аналитика компании eToro Мати Гринспена, стремительное снижение курса биткойна на прошлой неделе с отметки в 20 тыс. до 11 тыс. долларов было вполне ожидаемым.

«Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности. То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь существенный откат», — отметил эксперт.

Неутешительные для биткойна прогнозы дают и некоторые другие солидные аналитики. В частности, специалисты одного из крупнейших мировых инвестиционных банков Morgan Stanlеy опубликовали специальную аналитическую записку с исследованием рынка криптовалют.

По их мнению, стоимость биткойна может упасть до нуля. Причиной такого падения курса этой криптовалюты может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы. По данным Morgan Stanlеy, только 3 из 500 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров принимают в качестве расчетного средства биткойн.

Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой. Ежедневный объем торгов биткойна сейчас составляет около 3 млрд долларов, в то время как средний объем ежедневных торгов на глобальном валютном рынке равен примерно 5,4 трлн долларов. Не может похвастаться сеть биткойна и большим объемом транзакций: суточный объем транзакций биткойна составляет 300 млн долларов, в то время как на базе системы Visa ежедневно проходит операций примерно на 17 млрд долларов.

«Можно ли считать биткойн валютой? Нет, так как нет процентной ставки, связанной с биткойном. Можно ли считать биткойн цифровым золотом? Может быть. Но для него нет никакого практического применения, в то время как золото используется в электронике и ювелирных изделиях. Однако инвесторы, видимо, приписывают ему какую-то ценность. Это платежная сеть? Да, но ее очень сложно масштабировать и не брать комиссий за транзакции», — отмечаться в аналитическом исследовании.

Кстати, недавно создатель компании Bitcoin.com избавился от своих биткойнов, заявив, что вложения в эту криптовалюту — самые экстремальные инвестиции.

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