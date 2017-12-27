«Мы не хотели жить по-человечески, мы хотели кнута и ничего не решать»

В российских соцсетях обычные пользователи, а также известные поэты и блогеры анализируют главные события года и прогнозируют перспективы своей страны

Как известно, «поэт в России больше чем поэт». В царской империи одни представители этого творческого цеха обслуживали режим, другие — нещадно критиковали и участвовали в борьбе с ним. При советской власти то же самое: некоторые ее воспевали, за что были обласканы по высшему разряду, иные — ненавидели, потому и влачили нищенское существование или заканчивали свои дни где-нибудь в Магадане. В современной России вполне прилично рифмующих поэтов, восхваляющих власть, — хоть отбавляй.

Один из ярких представителей пишущей орды — Юнна Мориц, стихами которой в 70—80-е восхищались читатели «Литературной газеты» и журнала «Юность». Родом из Киева (отца по клеветническому доносу арестовали в год, когда она появилась на свет), окончила в столице Украины школу и филологический факультет университета имени Тараса Шевченко, после чего переехала в Москву. Стала известным поэтом и переводчиком. Но с 2000-х Юнну Мориц словно подменили: обличает и клеймит русофобов (они ей везде мерещатся) и «америкосов», от которых, понятное дело, все зло, и на все лады воспевает кремлевский режим.

Естественно, Юнна Мориц в полном восторге от аннексии Крыма и войны на Донбассе. Ее опусы типа «Донбасс не будет сдан майданским господам», «Мозгами свеж ковчег Донбасса», посвящения «распятому мальчику» и прочие невозможно читать без содрогания. Но, судя по ее странице в «Фейсбуке», 80-летняя поэтесса уверена в своей правоте, активно отстаивает свою точку зрения, и палец ей в рот не клади…

Одно из последних ее стихотворений «Вижу Освенцим спорта» на решение Международного олимпийского комитета, запретившего сборной России выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом из-за массового злоупотребления допингом на предыдущей Олимпиаде. Юнна Мориц встала на защиту чести РФ, написав гневный стих:

«Концлагерь всемирного спорта.

Варят мыло — из россиян.

Освенцим такого сорта.

Охранник от счастья пьян.

Пора прекратить лизание,

Охранников перебить,

Это — иносказание

Выбора: быть? не быть?

Чем перебить охранников?

Исками по судам?

Деньгами из разных краников

Концлагерным господам?

Дать не способны в рыло?

Крутите шуры-муры?

Варят из русских мыло,

Делают абажуры,

Это — иносказание?

Голые факты — это!

Пора прекратить лизание

С таким русофобским гетто!..

Поэтскими я глазами

Вижу Освенцим спорта,

Это — иносказание

Фашизма — такого сорта!»

«Она душевнобольная? А это правда, что ее считают талантливой стихоплеткой и даже называют поэтом?» — возмутился российский журналист Александр Тверской.

«Третий день читаю Юнну Мориц… Это же офигенно… Это уже не психиатрия, это уже чистое искусство! Не, ну правда», — иронизирует российский журналист Аркадий Бабченко, проживающий сейчас в Киеве.

Читатели с ними согласны полностью.

«Тут важно не позориться, в старости. Или хотя бы не испортить себе некролог».

«Кто-нибудь, напишите ее сыну, живущему в США, в Нью-Йорке, что у бабули проблемы, надо что-то делать с этим».

Однако все не так безнадежно в соседней стране. Об этом свидетельствуют грустные стихи Дмитрия Быкова, опубликованные в «Новой газете» после того, как стало известно о самовыдвижении Путина кандидатом в президенты России.

«Во глубину российского режима-с заглядываю, словно в полынью, — и вижу, что эпоха наложилась на возраст мой, да и на жизнь мою. Я все его провалы и успехи, ужимки и прыжки, народ и знать давно привык воспринимать как вехи своей судьбы. Где мне другую взять? История — она такая штука, а грубо говоря, такая сука, что с нею мы мучительно слились: отдельной биографии этапы размечены судьбой Большого Папы, и будет так, куда ни поселись. …Вот он пришел. Мне тридцать два. Я молод. Я никогда не шастал по Кремлю, мне кажется полезным русский холод, я либералов страстно не люблю, в них видя пошляков и супостатов; мне неприятен их надрывный стиль, и если б я, допустим, был Муратов, меня бы я доныне не простил. Не стану, уподобившись невежам, клеймить его агрессию и ложь: вождь тоже был тогда довольно свежим и, кажется, надеялся (на что ж?!). Немало утекло воды и водки, и кое-что сместилось в голове, и мы сошлись в одной дырявой лодке, тогда как цвет команды НТВ… Но всем не будешь ставить лыко в строку. Слаб человек, ржавеет и металл. Но все-таки к его второму сроку я никаких иллюзий не питал. Добил меня Беслан. Мне стало сорок. Уже я был и враг, почти шпион, — но все еще считал, что это морок, что вскорости развеется и он. Меж тем себя я чувствовал в траншее, а может быть, во рву с клубками змей; потом все стало несколько смешнее, но делало меня при этом злей. Поэта вечно бесит все, что ложно. «Закройте дверь, а то выходит газ!» А может, я почувствовал, что можно, и можно, так сказать, в последний раз. Что вспоминать про зимние протесты, зачем вцепляться в прошлогодний снег? Такие были милые невесты, а вышли ведьмы. Это участь всех. Мне было сорок пять шестого мая. Подросток не наивен и не мал. Напрашивалась рифма «всех ломая», и это, в общем, правда: всех сломал. Ты думал, все пройдет, — а тут утроба, родная почва, вечный чернозем. И тут во мне и впрямь проснулась злоба, — но самое смешное, что и в нем. Не утоленный Крымом и Донбассом, с натугою справляя торжество, он чувствовал острее с каждым часом, что ничего не вышло у него, — и глядя, как спивалась этим квасом невинная российская родня, я чувствовал острее с каждым часом, что ничего не вышло у меня. К нам подступала смертная зевота. Тут не было ни гордых, ни крутых: добро бы что-то вышло у кого-то! — но выйти не могло. Распад. Тупик. Такое было бурное начало, кипенье чуть не влесовых племен — а вышел пшик, и это означало, что этот мир уже приговорен. Пускай у них бы что-то получилось, оформилось и вылезло на свет, — Россия бы на этом обучилась и одолела гадину… Но нет. Окончена последняя проверка, не слышится ни горнов, ни копыт, — здесь никому не взять отныне верха, и не над кем уже. Проект закрыт. …Мне пятьдесят. Отчаянье не бурно, и пусть я младше вечного главы — могильная или ночная урна мне ближе избирательной, увы. Не то чтобы его готов принять я — такое безразличье тоже грех, — но мы уже вот-вот сойдем в объятья истории, а ей плевать на всех. Приходит час старения, смиренья, все как-то улетает в гребеня, и не могу равно представить день я, когда его не будет… и меня… Что будет после — бунты, генералы, рашизм, война, анархия ли мать, опять гэбэшник, снова либералы, монархия — теперь уже плевать. Для нас двоих кончается эпоха, тридешное, но скучное кино. Друг друга мы использовали плохо. Но в старости и это все равно".

Не меньше пессимизма по поводу современной российской истории и у соотечественника Быкова, блогера Александра Тверского, который по тому же поводу (президентство Путина) написал: