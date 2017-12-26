Благодаря Рождественскому Каравану сбываются детские мечты

Праздничное волшебство для детдомовцев

Новогодние праздники, в которые вся страна погружается на месяц, — пожалуй, самые желанные для детей. Если для взрослых — это время новых надежд, то для малышей — это время ожидания чудес и осуществления заветных желаний. Традиционно накануне праздников, даже едва освоив буквы, дети пишут забавные душещипательные письма со своими пожеланиями. И верят в их осуществление. Взрослые — родные и близкие люди, — в свою очередь, стараются по возможности эти мечты осуществить. Сложнее с верой в праздничные чудеса детям, лишённым родительской опеки. Не потерять веру в чудо и человеческую доброту им, в частности, помогают благотворительные инициативы социально-ответственных компаний.

В канун Нового года вот уже 5 лет по стране колесит Благотворительный Рождественский Караван Coca-Cola, который помогает осуществлять праздничные пожелания воспитанникам детских домов. До конца года сотрудники Кока-Кола в Украине из разных филиалов по всей стране поздравят с праздниками жителей подшефных заведений в своих городах.

Воспитанники детского дома «Надія» в с. Мокрец Броварского района Киевской области, как и все дети, писали свои письма и ждали волшебника, который сможет воплотить их мечты в реальность. В день Святого Николая волонтеры компании посетили детский дом и подарили его воспитанникам настоящее новогоднее волшебство. Правда, сначала дети провела экскурсию по своему детскому дому для тех, кто пришел к ним в гости впервые. Но многих из сотрудников дети узнали, ведь компанія взяла шефство над этими детским домом более 10 лет назад. Затем волонтеры помогли детям в подготовке к Новому году: провели интересные мастер-классы по созданию новогодних открыток и росписи елочных украшений.

Необходимо отметить, что каждый ребенок получил именно тот подарок, о котором просил в своем письме. Детские улыбки и счастливые глаза детей стали самым искренним выражением благодарности для волонтеров. Особенно гостей тронула история об орхидее, которую в своем письме попросила одна из девочек. Оказалось, что этот цветок она хотела подарить своей воспитательнице, чтобы поблагодарить ее за опеку. А значит, добрые дела, которые делают волонтёры, находят своё продолжение и отклик и в детских сердцах!

