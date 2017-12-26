В Украине в 2018 году появится новая структура - полиция превенции

В 2018 году планируется создание в Национальной полиции подразделения под названием «полиция превенции». Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Как сообщает УНН, новое подразделение должно появиться к концу следующего года.

«Я думаю, что к концу 2018 мы сможем унифицировать и сделать единый стандарт патрульной полиции и полиции общественной безопасности — мы их объединим. Не будет два разных департамента. Думаю, что придем к одному общему подразделению — это будет называться «полиция превенции», — рассказал Князев.

Также, по словам главы Нацполиции, в ноябре было решено перейти к новой системе оценки деятельности полиции. Как отметил Князев, в других странах уже отказались от оценки полиции в рамках показателей «количество совершенных преступлений» и «количество раскрытых преступлений».

«В развитых странах оперируют показателем „количество расследованных преступлений и направленных в суд дел“ в сравнении с предыдущими периодами», — отметил Князев.

Напомним, по официальным данным, с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443 сотрудника полиции и бойца Нацгвардии.