Нашумевшее в Каннах «Убийство священного оленя» выходит в украинский прокат (видео)

В четверг, 28 декабря, в украинский прокат выходят пять новых фильмов. Еще одна премьера состоится в первый день Нового года, и это будет отечественная комедия «Свингеры». А пока у зрителей появится возможность посмотреть одну из самых обсуждаемых критиками картин 2017 года — «Убийство священного оленя» с Николь Кидман и Колином Фарреллом. Поклонники Милы Кунис будут рады увидеть актрису в комедии «Очень плохие мамочки 2». Для тех, кому нравятся французские комедии, прокатчики приготовили фильм «Так и живем», который собрал у себя дома 23,8 миллиона долларов. Маленькие зрители смогут узнать все про «Тайную жизнь насекомых».

«Убийство священного оленя»

(18+, Ирландия — Великобритания, А24, драма, психологический триллер)

Фильм снял греческий режиссер и сценарист Йоргос Лантимос, известный по своей предыдущей работе «Лобстер». «Убийство священного оленя» участвовал в основной конкурсной программе Каннского международного кинофестиваля в мае 2017 году, где он получил приз за лучший сценарий. В октябре картина завоевала еще один приз на кинофестивале в Ситжесе (Испания). Главные роли исполнили Николь Кидман («Обманутый») и Колин Фаррелл («Фантастические звери и где их искать»). Жанр фильма определен как психологический триллер, но Лантимос снял, на самом деле, философскую притчу, в которой поднимаются те же проблемы, что волновали античных трагиков — жизнь и смерть, неизбежность наказания за прегрешения, фатальность человеческой судьбы.

«Очень плохие мамочки 2»

(18+, США, STXfilms, комедия, бюджет — 28 миллионов долларов)

Фильм является продолжением популярной комедии «Очень плохие мамочки», вышедшей в прокат в 2016 году. При затратах на съемки в размере 20 миллионов долларов она собрала тогда 183,9 миллиона долларов. Это означало неизбежность появления сиквела. В качестве режиссеров и сценаристов снова выступили Скотт Мур и Джон Лукас. Гланые роли во второй части сыграли как и в первой Мила Кунис, Кристен Белл и Кэтрин Хан. Но теперь к ним присоединились Сьюзан Сарандон («День матери»), Кристин Барански («Мамма миа!») и Шерил Хайнс («Девять жизней»). Они сыграли матерей главных героинь. Забавно, но создатели «Очень плохих мамочек» использовали тот же прием, что и авторы второй части комедии «Кто в доме папа 2» с Марком Уолбергом и Уиллом Ферреллом. Только там к главным героям на Рождество приехали отцы. У «мамочек» получилось — почти за два месяца проката в США и Канаде вторая часть собрала 125,4 миллиона долларов.

«Отступник»

(16+, Великобритания, Dreamscape, драма)

Премьера «Отступника» состоялась в июля в рамках Эдинбургского международного кинофестиваля. Картину сняли братья Людвиг и Пол Шаммасяны. Главную роль исполнил известный британский актер Орландо Блум («Пираты Карибского моря»).

Фильм рассказывает о мужчине, который в детстве стал жертвой священника-педофила, которому всецело доверял. Перенесенная психологическая травма мучает его, мешает выстроить нормальные отношения с окружающими.

«Тайная жизнь насекомых»

(0+, Франция — Люксембург, Onyx Films,

анимационный фильм для семейного просмотра)

Французские режиссеры-аниматоры Арно Борон и Антон Крингс рассказали историю, которая произошла в сказочной стране насекомых. Ею управляла мудрая королева Маргарита. Все были счастливы… Кроме кузена королевы, который задумал захватить трон. В борьбу с ним вступает отважный сверчок…

«Так и живем»

(12+, Франция, Quad Productions, комедия, бюджет — 17,2 миллиона долларов)

Главный герой фильма — устроитель свадеб. Он получил выгодный заказ. Ему поручено организовать свадебное торжество в замке XVII века. А тут еще его жена затеяла бракоразводный процесс. А любовница угрожает бросить его.

Сняли эту комедию Эрик Толедано и Оливье Накаш («1+1»). Роли исполняют: Жан-Пьер Бакри («На чужой вкус»), Жиль Лелюш («Французский транзит»), Сюзанна Клеман («Мамочка»).

«Свингеры»

(16+, Украина, F Films, комедия)

«Свингеры» выйдут в прокат 1 января 2018 года. Такой маркетинговый ход придумали то ли прокатчики, то ли создатели фильма, в котором снялись две популярные украинские певицы — Оля Полякова и Даша Астафьева. Компанию им составили актеры Алексей Вертинский, Михаил Кукуюк, Любомир Валивоц. Снял фильм режиссер Андрейс Экис.

«Свингеры» — украинский ремейк одноименного латвийского фильма 2016 года выпуска. Эта история могла произойти в любом современном городе. Уставшие друг от друга за 10 лет брака супруги, скучающий альфа-самец при деньгах и подружке, которую больше всего интересуют его финансы, и еще одна случайная пара — вот кого сводит судьба в одном месте, можно сказать, в одной кровати.

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»