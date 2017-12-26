Умер композитор Владимир Шаинский
На 93-м году жизни скончался знаменитый советский и российский композитор Владимир Шаинский. Последние годы он был болен онкологическим заболеванием.
Первую раковую опухоль ему удалили в 2011 году. Спустя четыре года у композитора обнаружили рак желудка, после чего он перенес еще одну операцию.
Он родился 12 декабря 1925 года в Киеве. В 1945 году поступил в Московскую консерваторию, после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова.
Вместе с поэтом Михаилом Таничем создал ряд солдатских песен: «Идет солдат по городу», «Победа», «Не плачь, девчонка», «Через две зимы».
Не меньшую известность он получил также, как автор произведений для детей, мелодий для художественных и мультипликационных фильмов — в том числе песни к анимационным лентам о Чебурашке и Крокодиле Гене, а также «Улыбка», «Чунга-Чанга», «Антошка» и множество других детских хитов, популярных по сей день.
С 2000 года Шаинский жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.
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