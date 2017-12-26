﻿

USD 27.95
RSS
Владимир Шаинский

Умер композитор Владимир Шаинский

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

26.12.2017 15:17 1212

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

На 93-м году жизни скончался знаменитый советский и российский композитор Владимир Шаинский. Последние годы он был болен онкологическим заболеванием.

Первую раковую опухоль ему удалили в 2011 году. Спустя четыре года у композитора обнаружили рак желудка, после чего он перенес еще одну операцию.

Он родился 12 декабря 1925 года в Киеве. В 1945 году поступил в Московскую консерваторию, после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова.

Вместе с поэтом Михаилом Таничем создал ряд солдатских песен: «Идет солдат по городу», «Победа», «Не плачь, девчонка», «Через две зимы».

Не меньшую известность он получил также, как автор произведений для детей, мелодий для художественных и мультипликационных фильмов — в том числе песни к анимационным лентам о Чебурашке и Крокодиле Гене, а также «Улыбка», «Чунга-Чанга», «Антошка» и множество других детских хитов, популярных по сей день.

С 2000 года Шаинский жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии