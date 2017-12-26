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Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили

Суд по иску Саакашвили к миграционной службе назначили на 3 января

Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

26.12.2017 15:30 75

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Во вторник, 26 декабря, Киевский окружной административный суд рассматривал иск экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе. У бывшего руководителя Одесской области к миграционному ведомству есть несколько претензий. Так, ранее в пресс-службе суда сообщали об открытом производстве по иску в Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Истец просил суд признать незаконным бездействие чиновников по рассмотрению заявления Саакашвили о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, рассмотрение по существу дела «Саакашвили vs ГМС» назначили на 3 января 2018 года.

Самого экс-президента Грузии на подготовительном заседании не было. В написанном им ходатайстве указывалось, что истец отсутствует на заседании в связи с допросом в СБУ. Однако не появился он и у следователя украинской спецслужбы.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что повестка якобы была представлена с нарушениями. Защитник уточнил, что в повестке указаны два следственные действия -- допрос и получение образцов для экспертизы. «Эти два следственные действия не имеют права вместе проходить, об этом говорится и в Уголовном процессуальном кодексе… Просим перенести эти следственные действия, разъединить их в отдельные следственные действия и на каждое направить на Саакашвили повестки», -- цитирует адвоката «Лига».

Напомним, Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, но разрешила пребывание в Украине до 1 марта 2018 года.

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