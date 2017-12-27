Решив навести порядок с парковками, Рада приняла законопроект, осложняющий жизнь автовладельцам

На прошлой неделе, так сказать, под елочку, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 5364 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств». За него проголосовали 237 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Документ направлен на наведение порядка с парковками, но, как это обычно происходит у нас в стране, порядок собираются наводить кнутом — с помощью высоких штрафов, «писем счастья» и эвакуации машин. А вот о «прянике» для украинских водителей — обустройстве необходимого количества парковочных площадок — народные избранники, как водится, и не вспомнили.

Парковщикам запретят брать наличные деньги под угрозой штрафа в 850 гривен

Законопроект № 5364 был подан в Верховную Раду еще в конце 2016 года («ФАКТЫ» писали). Тогда же мы провели опрос автомобилистов, которые практически единогласно заявили, что, прежде чем придумывать очередные меры воздействия на нарушителей, необходимо создать цивилизованные условия для парковки: построить нужное количество доступных площадок для стоянки транспорта и перехватывающих парковок для приезжих, обязать застройщиков включать в план нового здания обустройство паркинга.

Проект закона, принятый парламентариями, напрямую связан с автоматической фиксацией нарушений Правил дорожного движения, которая была узаконена еще в конце 2015 года, но до сих пор так и не заработала из-за несоответствия конституционным требованиям. При подготовке документа к финальному голосованию народные избранники его подмарафетили, и теперь он якобы отвечает нормам Основного закона. Вместе с тем Главное юридическое управление Верховной Рады в очередной раз в пух и прах раскритиковало этот законопроект. Несмотря на это и вопреки общественному мнению, народные депутаты не только вынесли его в зал, но и благополучно приняли. Остается надеяться лишь на то, что сомнительные нововведения не поддержит гла

Как именно собираются наводить порядок на парковках? Законопроектом вводится так называемый режим фотосъемки (видеозаписи) нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Обязательные требования к фотосъемке — фиксация даты, времени и места расположения транспортного средства по отношению к недвижимым объектам либо географические координаты. При фиксации нарушений правил остановки и стоянки должно быть не менее двух изображений авто, полученных с различных или противоположных ракурсов, а вот при фиксации нарушений правил парковки обязателен еще и снимок, на котором видно, что под лобовым стеклом отсутствует документ об оплате.

Еще одно ноу-хау — фиксировать нарушения правил остановки, стоянки и парковки теперь смогут не только сотрудники полиции, но и парковочные инспекторы. Кстати, им строго-настрого запрещено брать наличные деньги за оплату парковки, более того, за это парковщика даже могут оштрафовать на 850 гривен.

Документом предусмотрено, что нарушением правил парковки считается простой транспорта более десяти минут на платной площадке без оплаты услуг по ее использованию. Водителю, превысившему допустимые десять минут, грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки на данной площадке. Помимо штрафа, предполагается еще и эвакуация автомобиля.

К этой мере вправе прибегать и полицейские, и парковочные инспекторы. Причем полицейским разрешено эвакуировать автомобили лишь при определенных условиях (см. табл.). А вот парковочные инспекторы вправе это сделать, если машина припаркована в нарушение правил, в том числе на местах для инвалидов, и если водитель отказывается платить за стоянку.

Сообщение о временном задержании транспорта поступит на мобильный телефон или электронную почту владельца

Чтобы документ не противоречил требованиям Конституции, авторы предлагают при фотофиксации нарушений привлекать к административной ответственности конкретных лиц. В частности, владельца транспортного средства или пользователя, эксплуатирующего транспорт на основании доверенности (физлица), либо руководителя организации или человека, исполняющего его полномочия (юрлица). Если же нарушения были совершены на транспортном средстве, зарегистрированном за рубежом (например, на автомобиле с еврономерами), ответственность понесет лицо, которое ввезло машину на территорию Украины.

Избежать административной ответственности перечисленные лица смогут, если в течение 20 дней со дня фиксации нарушения или со дня вступления постановления в законную силу:

они предоставят документ, подтверждающий, что на момент совершения нарушения транспорт выбыл из их владения в результате противоправных действий других лиц или что номерные знаки с него используются противоправно;

если в полицию лично обратится с заявлением человек, который сознается, что в момент нарушения он управлял транспортом и готов заплатить штраф.

Если штраф будет уплачен в течение десяти банковских дней с момента вступления постановления в силу, нарушитель вправе рассчитывать на 50-процентную скидку. Если же взыскание не будет погашено и по прошествии 30 дней, деньги в принудительном порядке будет изымать исполнительная служба.

При эвакуации транспортного средства его местоположение должно быть зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи), что послужит доказательством вины владельца или пользователя авто. Если к эвакуации прибегнут парковочные инспекторы, они будут обязаны уведомить об этом полицию, указав госномер автомобиля-нарушителя, время его задержания, адрес и контактные телефоны штрафплощадки. Инспекторы будут обязаны разместить эту информацию на интернет-сайте исполнительного органа местной власти, а также передать сообщение о временном задержании транспорта на мобильный телефон или электронную почту владельца. Кстати, владельцам транспортных средств нужно будет обратиться в сервисные центры МВД с заявлением о том, через какие именно каналы связи они хотят получать сообщения подобного рода.

Забрать автомобиль со штрафплощадки позволят только после внесения штрафа за нарушение правил остановки, стоянки и парковки, а также после оплаты стоимости услуг по эвакуации, транспортировке и хранению машины. В случае нанесения вреда транспорту компенсировать убытки будет компания, занимающаяся эвакуацией, либо страховая компания, в которой субъект хозяйствования оформил соответствующий полис.

Первыми «письма счастья» получат нарушители правил остановки, стоянки и парковки

Сотрудник полиции или парковочный инспектор обязаны разместить на лобовом стекле автомобиля копию постановления о привлечении владельца к админответственности за нарушение правил остановки, стоянки или парковки. При этом они должны свериться с Единой базой данных во избежание повторного привлечения автомобилиста к ответственности за одно и то же нарушение.

В течение трех дней владельцам транспорта (по месту регистрации физического лица или местонахождения юридического лица) отправляется рекомендованное письмо с постановлением. Днем его получения является дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении хозяину транспортного средства или совершеннолетнему члену его семьи. Если они отказываются принять «письмо счастья», то днем его получения считается дата, когда в почтовом сообщении проставлена отметка об отказе. Если же по указанному адресу не оказалось владельца или его родственников, то днем получения постановления считается дата возвращения почтового отправления с отметкой о его невручении.

Кстати, нарушения правил остановки, стоянки и парковки не сойдут с рук даже иностранцам. Если они откажутся платить штраф, то информацию о них внесут в базу данных лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, и будут хранить там до выполнения постановления или его отмены.

Если закон будет принят, то вступит в силу через 180 дней после его опубликования в правительственных СМИ. В течение этого времени Кабинет министров обязан привести в соответствие с ним все свои нормативные документы, а также пересмотреть нормативные требования с целью увеличения площадей проезжих частей, на которых могут быть выделены дополнительные места для парковки транспорта. В свою очередь местные власти должны «принять меры по увеличению численности должностных лиц местного самоуправления для принятия на службу в органы местного самоуправления инспекторов по парковке».

Так что в ближайшем будущем парковщиков на улицах городов может стать явно больше. Автомобилисты же получат 180 дней не только для того, чтобы оправиться от шока. За полгода они могут, объединившись, добиться обустройства дополнительных парковок. Ведь водители такие же граждане, как и пешеходы, и так же могут требовать от местных властей выполнения обязательств. Особенно это актуально для Киева, где недавно запретили остановки и стоянки на сотнях улиц — и в центре города, и на его окраинах.

— Если нормы законопроекта начнут воплощать в жизнь, рассылая владельцам транспорта «письма счастья», то, учитывая решение Конституционного суда от 22 декабря 2010 года, у юристов будут все основания обжаловать эти постановления по принципу ответственности, — комментирует возможные нововведения известный адвокат, специализирующийся на автодорожной практике, Вадим Володарский. — Ведь Конституционный суд тогда четко выписал, что принцип, согласно которому не устанавливается ответственное лицо, не соответствует Конституции. То есть любая юридическая ответственность, будь то уголовная, будь то административная, привязывается к совершению лицом конкретного нарушения. Поэтому возложение ответственности на собственника только потому, что на него зарегистрирован автомобиль, когда неизвестно, кто именно на нем нарушил правила, противоречит Конституции. На это решение Конституционного суда можно будет ссылаться при обжаловании подобных постановлений в админсудах.