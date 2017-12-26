Больше половины украинцев считают уходящий год тяжелым, - опрос
Более половины опрошенных украинцев (56 процентов) оценили 2017 год для страны как в целом тяжелый и плохой. Каждый третий (36 процентов) считает, что год был в чем-то тяжелым, а в чем-то удачным. Однозначно хорошим и удачным для Украины считают уходящий год 3 процента опрошенных. Таковы результаты социологического опроса компании Research & Branding Group.
Оценка уходящего года зависит от возраста, места и региона проживания респондентов. Так, среди молодежи примерно одинаковое число нейтральных и негативных оценок. С увеличением возраста число негативных оценок растет и преобладает над нейтральными.
Жители сельской местности менее пессимистичны в оценке 2017 года, чем жители городов. А жители запада страны более оптимистичны в оценках, чем жители востока.
Опрос проводился с 4 по 14 декабря среди 1801 респондента в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме Крыма и оккупированной территории Донбасса.
Как сообщали «ФАКТЫ», согласно данным опроса, проведенного Центром Разумкова, большинство граждан Украины негативно относятся к реформам, которые стартовали в стране в 2017 году.
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