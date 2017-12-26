Массовые празднования Нового года соберут 1,6 млн человек по всей Украине

Около 1,66 млн человек захотят встретить Новый год на массовых празднованиях. Из такой прогнозной цифры исходит Национальная полиция, а потому решено, что порядок во время массовых мероприятий будут обеспечивать около 10 тыс. правоохранителей.

На данный момент известно, что празднования будут организованы в 668 населенных пунктах, сообщает пресс-служба МВД.

«В случае осложнения оперативной обстановки на базе Нацгвардии созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных», — отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям также готовы к массовым новогодним мероприятиям. На круглосуточном дежурстве будут находиться около семи тысяч спасателей. «В случае осложнения ситуации мы привлечем до 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также в аэропорту „Жуляны“ на боевом дежурстве находится самолет АН-26», — рассказал глава ведомства Николай Чечеткин.

На границе в предпраздничные и праздничные дни усилится контроль за ввозом оружия и въездом подозрительных лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Напомним, в Киеве Новый год и Рождество решили праздновать в течение 30 дней.

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